 وزير الدفاع الروسي يعلن رفع الجاهزية القصوى لأسطول المحيط الهادئ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الدفاع الروسي يعلن رفع الجاهزية القصوى لأسطول المحيط الهادئ

وكالات
نشر في: الجمعة 14 أبريل 2023 - 10:47 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 أبريل 2023 - 10:47 ص
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الجمعة، عن بدء تفتيش مفاجئ لأسطول المحيط الهادئ، والذي تم رفع استعداده إلى الحالة القصوى، وأعلى درجة من الاستعداد القتالي.

وجاء في بيان الوزارة أن الهدف الرئيسي من ذلك التفتيش هو رفع القدرة على حل المشكلات لصد أي عدوان محتمل، ويشرف على ذلك التفتيش القائد العام للقوات البحرية نيكولاي إيفمينوف، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وفي 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.

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