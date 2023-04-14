محافظ الأقصر يشارك في حفل إفطار عمال النظافة

شارك المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر في الإفطار السنوى الجماعي والذى نظمته هذا العام وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير، لعمال النظافة، وذلك بمقر نادى التجديف والرياضات المائية، بحضور 600 عامل تقريبا من عمال النظافة العاملين بالأحياء التابعين لمجلس مدينة الأقصر والديوان العام لمحافظة الأقصر.



وأعرب الهم عن سعادته بمشاركة العمال افطارهم ذلك كونهم ركيزة أساسية في المجتمع وعرفاناً بدورهم البارز والمسئولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم فى الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى لشوارع المحافظة.



وأكد محافظ الاقصر، أن هذا الإفطار يأتى فى إطار التواصل المستمر بين العمال لكونهم جزء من منظومة متكاملة ، مؤكدا على الدور الهام لعمال النظافة في الحفاظ على الوجهة الحضارية والجمالية للمحافظة وأشاد بجهودهم فى العمل تحت مختلف الظروف والأجواء.



شارك فى الإفطار اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، المستشار هشام البلكى المستشار القانوني لمحافظة الاقصر، والمهندس أسعد مصطفى منسق الجهاز المركزي للتعمير وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة وخالد عمران المدير التنفيذي بمؤسسة مصر الخير لمحافظات الأقصر وقنا والبحر الاحمر وأحمد ابو عيش سكرتير مدينة الأقصر.





