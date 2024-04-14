قال بيان لمجلس الوزراء الأردني اليوم الأحد، إن البلاد اعترضت بعض الأجسام الطائرة التي دخلت مجالها الجوي مساء أمس السبت، وذلك لضمان سلامة مواطنيها، وذلك خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وجاء في البيان: «جرى التعامل مع بعض الأجسام الطائرة التي دخلت إلى أجوائنا ليلة أمس والتصدي لها للحيلولة دون تعريضها لسلامة مواطنينا والمناطق السكنية والمأهولة للخطر»، وفق وكالة رويترز.

وأطلقت إيران طائرات مسيرة متفجرة وصواريخ على إسرائيل في وقت متأخر من مساء أمس السبت في أول هجوم مباشر على إسرائيل، وذلك ردا منها على ضربة على مجمع سفارتها في دمشق.

ويقع الأردن بين إيران وإسرائيل. وقال مصدران أمنيان في المنطقة إنه جهز دفاعاته الجوية لاعتراض سبيل أي طائرات مسيرة أو صواريخ تنتهك مجاله.

وأشار بيان مجلس الوزراء الأردني إلى أن شظايا سقطت في أماكن متعددة خلال ذلك دون إلحاق أي أضرار معتبرة أو أي إصابات بين المواطنين.

وذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية أن مقاتلات أمريكية وبريطانية شاركت في إسقاط بعض الطائرات المسيرة المتجهة صوب إسرائيل وذلك فوق منطقة الحدود العراقية السورية.