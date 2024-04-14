 سقوط كثيف للصواريخ الإيرانية على القاعدة الجوية الإسرائيلية في النقب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سقوط كثيف للصواريخ الإيرانية على القاعدة الجوية الإسرائيلية في النقب

وكالات
نشر في: الأحد 14 أبريل 2024 - 7:05 ص | آخر تحديث: الأحد 14 أبريل 2024 - 7:05 ص

أظهرت مقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام ووسائل التواصل الاجتماعي سقوط صواريخ باليستية إيرانية على أهداف في النقب، ووفقا للمعلومات الأولية أصابت الصواريخ القاعدة الجوية الإسرائيلية.

وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، إن إيران هاجمت فجر اليوم الأحد قاعدة جوية إسرائيلية في صحراء النقب بصواريخ خيبر الباليستية.

وتظهر مقاطع الفيديو لحظة سقوط الصواريخ وانفجارها واشتعال النيران في المكان.

وفي وقت سابق فجر اليوم الأحد، دوي صافرات الإنذار سُمع بعدة مناطق في جنوب ووسط إسرائيل.

وصافرات الإنذار دوت قرب مفاعل ديمونا النووي، وفي جنوب صحراء النقب ووسطها، وفي عراد شرقي صحراء النقب.


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