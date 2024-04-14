 بعد تسليمها الرد لمصر وقطر.. مكتب نتنياهو يزعم رفض حماس لمقترح هدنة غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد تسليمها الرد لمصر وقطر.. مكتب نتنياهو يزعم رفض حماس لمقترح هدنة غزة

وكالات
نشر في: الأحد 14 أبريل 2024 - 12:14 م | آخر تحديث: الأحد 14 أبريل 2024 - 12:14 م

زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفض حركة حماس، المقترح الخاص بالهدنة في غزة والإفراج عن المحتجزين.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان: «بعد مرور أكثر من أسبوع على اللقاء في القاهرة، ردت حماس سلبا على الخطوط العريضة التي قدمها لها الوسطاء»، وفق شبكة روسيا اليوم.

وأضاف: «رفض الاقتراح المقدم من الوسطاء الثلاثة، والذي تضمن مساحة كبيرة جدا من المرونة من جانب إسرائيل، يثبت أن (يحيى) السنوار (رئيس حركة حماس في غزة) لا يريد صفقة إنسانية وعودة (المحتجزين) ويستمر في استغلال التوتر مع إيران».

وكانت حركة حماس قد أعلنت في بيان مساء السبت، تسليم الوسطاء في مصر وقطر، ردَّها على المقترح الذي تسلَّمته يوم الاثنين الماضي.

وقالت الحركة في بيانها: «نؤكّد مجدداً على تمسكنا بمطالبنا ومطالب شعبنا الوطنية بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار».

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