رئيس مركز ديرمواس بالمنيا يتابع إصلاح عطل مفاجئ بخط مياه الشرب بقرية اسمو العروس

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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لمتابعة مختلف القطاعات الخدمية واستجابة للبلاغ الوارد إلى غرفة عمليات الوحدة المحلية.

وتابع محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس عملية إصلاح عطل مفاجئ بخط مياه الشرب بقرية اسمو العروس.

وتلقى رئيس المركز صباح اليوم بلاغا يفيد بوجود عطل بخط مياه الشرب بقرية اسمو العروس والقادم من محطة مياه جزيرة التل، والبالغ قطره 14 بوصة.

وعلى الفور تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بديرمواس، وتم الدفع بسيارتين كسح وشفط المياه وحفار تابعين لشركة المياه، وتم الكشف عن الماسورة وجاري إصلاح العطل.

كما اطمأن رئيس المركز على عدم انقطاع المياه بالقرية، حيث توجد محطة مياه ارتوازية بالقرية.

كما كلف، محمد عبدالحميد رئيس قرية بني حرام، بالمتابعة المستمرة والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لحين الانتهاء تماماً من إصلاح العطل.