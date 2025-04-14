نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك: روسيا ستواصل زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده ستواصل زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال والتقنيات النووية.

وأوضح نوفاك، خلال تقديمه تقريرا لمجلس الوزراء عن إعداد استراتيجية الطاقة الروسية حتى عام 2050، أن "مجمع الوقود والطاقة يعد الآن قطاع التصدير الهام في البلاد، وأن روسيا ستواصل الحفاظ على ريادتها العالمية، وسنواصل إلى جانب موارد النفط والغاز والفحم، زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال والتقنيات النووية" وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وبحسب نوفاك تنص الاستراتيجية أيضا على تنويع مصادر الموارد، وتطوير طرق لوجستية جديدة، منها طريق بحر الشمال، إلى جانب تعزيز الشراكات مع دول آسيا وجنوب العالم.