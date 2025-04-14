حماس: نتمسك بالتوصل لصفقة تبادل حقيقية وبدء مسار جاد لإعادة إعمار غزة

حماس: ندرس بمسئولية مقترحا تسلمناه من الوسطاء

قالت حركة حماس، إنّ قيادتها تدرس بمسئولية وطنية المقترح الذي تسلّمته من الوسطاء بشأن حرب غزة.

وأضافت الحركة في بيان، أنها ستقدّم ردّها على المقترح في أقرب وقت، فور الانتهاء من المشاورات اللازمة بشأنه.

وجدّد تأكيدها على موقفها الثابت بضرورة أن يحقّق أيّ اتفاقٍ قادم وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملًا لقوات الاحتلال من قطاع غزة.

كما شددت على ضرورة التوصّل إلى صفقة تبادل حقيقية، وبدء مسار جاد لإعادة إعمار ما دمّره الاحتلال، ورفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، إن مصر تسلمت مقترحًا إسرائيليًّا بشأن الحرب على غزة.

وأضافت المصادر، إن المقترح يتضمن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار في غزة وبدء مفاوضات تقود لوقف دائم إطلاق النار.

وأوضحت أن مصر سلمت حركة حماس المقترح الإسرائيلي وتنتظر ردها في أقرب وقت.