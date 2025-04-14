ترامب: ينبغي ألا يسمح الشعب الصومالي للحوثيين بالتسلل والتخفي بداخله

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستدعم الصومال، داعيا لمنع تسلل الحوثيين إلى البلد.



ونشر ترامب، يوم الأحد، مقطع فيديو على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي ليظهر الضربات الأمريكية على مواقع للحوثيين.



وكتب أنه "حان الوقت للإرهابيين كي يختبئوا، لكن ذلك لن يفيدهم. وإن محاربينا، أعظم ممن شهدهم العالم، سيعثرون عليهم وسيحيلونهم للعدالة بسرعة".



وأضاف ترامب: "تخلصت من بيروقراطية جو بايدن الخطيرة، ومنحت الصلاحيات لمحاربينا مرة أخرى، مثلما فعلت في معركتنا ضد "داعش" الذي تم القضاء عليه بالكامل في غضون ثلاثة أسابيع بقيادة الجنرال دانييل كين، رئيسنا الجديد لهيئة الأركان المشتركة".

وتابع ترامب: "سندعم شعب الصومال الذي ينبغي ألا يسمح للحوثيين بالتسلل والتخفي، وهذا ما يحاولونه، من أجل القضاء على الإرهاب وازدهار البلد".

يذكر أن الولايات المتحدة شنت ضربات جوية مكثفة على مواقع للحوثيين في اليمن منذ منتصف مارس الماضي، ما أصبح أكبر عملية عسكرية أمريكية خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب حتى الآن.