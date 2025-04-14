ميرك الأمريكية للأدوية تحصل على موافقة الصين لتسويق لقاحها المضاد للورم الحليمي البشري للرجال

حصلت شركة الأدوية الأمريكية "ميرك آند كو"، على موافقة الصين لتسويق لقاحها الرائد "جارداسيل 9" للرجال، المضاد لفيروس "الورم الحليمي البشري" (إتش بي في)، مما يعزز من سوق هذا المنتج في ظل تساؤلات بشأن مستقبله.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين، بأنه قد تمت الموافقة على تسويق اللقاح، الذي يقي من الإصابة بتسع سلالات من فيروس "الورم الحليمي البشري" الذي قد يسبب الإصابة بالسرطان، للاستخدام بين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و26 عاما.

ويشار إلى أن الموافقة تعتبر هي المرة الأولى التي يتوفر فيها لقاح ذو تسعة تكافؤات ضد فيروس "الورم الحليمي البشري" للرجال والنساء على حد سواء، بحسب ما ذكرته شركة "ميرك آند كو" في بيان لها نشر على منصة "وي تشات" للتواصل الاجتماعي.

وجاء في البيان أن لقاح "جارداسيل 9" وفر الحماية لـ 33 مليون امرأة في الصين.

وكانت هيئة تنظيم الأدوية الصينية قد وافقت على لقاح مماثل يغطي أربع سلالات فقط من فيروس "الورم الحليمي البشري" في يناير الماضي.