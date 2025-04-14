أسوشيتد برس: المحادثات النووية الإيرانية الأمريكية المقبلة ستعقد في روما

بدت المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي سريع التطور، جاهزة اليوم الاثنين، للانتقال إلى خارج الشرق الأوسط، حيث قال مصدر إيطالي إن الجولة القادمة من المفاوضات ستعقد في روما.

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشكل منفصل، أنه يعتزم زيارة إيران في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وذلك ربما لبحث سبل تحسين وصول مفتشيه إلى برنامج طهران النووي.

ولا يمكن أن تكون رهانات هذه المفاوضات أعلى بالنسبة للبلدين اللذين يقتربان من نصف قرن من العداء. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد مرارا بشن غارات جوية تستهدف البرنامج النووي الإيراني في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ويحذر المسؤولون الإيرانيون بشكل متزايد من أنهم قد يسعون إلى امتلاك سلاح نووي من خلال مخزونهم من اليورانيوم المخصب، إلى مستويات قريبة من درجة تصنيع الأسلحة.