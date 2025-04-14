وكيل تعليم الإسكندرية يتفقد عددا من المدارس لمتابعة انتظام الدراسة

أجرى الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الإثنين، جولة تفقديّة لمتابعة انتظام الدراسة بعدد من مدارس المحافظة.

وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة الميناء الشرقي الابتدائية الرسمية بإدارة الجمرك التعليمية، وذلك بحضور روحية أبو غالي مدير عام الإدارة؛ لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، وتفقد الفصول الدراسية.

كما أشاد بانضباط العملية التعليمية وكثافة الفصول وإعداد القوائم والجداول المدرسية، وكذلك الانضباط الإداري واستخدام الوسائل التعليمية، ومدرسة الأنفوشي الإعدادية بنات.

فيما وجه رسالته للمعلمين ببذل كل الجهد للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية واستثمار التكنولوجيا لتقديم خدمة تعليمية أفضل وأجود للطلاب، مشددا على الطلاب رسالة طمأنة.

وشدد على ضرورة حضورهم لمتابعة دروسهم أولا بأول والحصول على درجات المواظبة وأعمال السنة، كما اطمأن على توزيع الاستبيان الخاص بالطلاب لمقترح البكالوريا المصرية الجديدة.

وأجرى "أبوزيد"، حوارا مباشرا مع مديرة المدرسة والمعلمين للتعرف على واقع العملية التعليمية داخل المدرسة، وآليات تقييم الطلاب، مشيدا بنسبة الحضور، وتفعيل القواعد المنظمة للغياب، بما يضمن الجدية والانضباط.

كما أمر بصرف علاوة تشجيعية لعامل الحديقة وذلك للجهد المبذول بها ولرونقها وتقليمها بصورة رائعة واهتمامه بزراعة، وتشجير الحديقة مما جعلها بصورة جميلة.

وحرص أبو زيد، على فتح حوار مباشر مع المعلمين بمدرسة الأنفوشي الابتدائية الرسمية لغات حول القرارات والآليات المنظمة للعملية التعليمية وهو ما أشاد به المعلمون مما يعزز من جودة العملية التعليمية ويرتقي بمستوى التحصيل العلمي.

وتحدث أبو زيد مع الطلاب فى مدرسة الشهيد اسماعيل فهمي الثانوية الصناعية بنين (تأسيس عسكري)حول أهمية دور التكنولوجيا في المستقبل، مشددًا على أن التعلم والتأقلم مع التطورات التكنولوجية أصبحا أمر حتميًا في عصرنا الحالي.

وأوضح أن التكنولوجيا أصبحت جزءًا لا يتجزأ من كل جانب من جوانب الحياة، مما يتيح فرصًا جديدة في مجالات متعددة وقد أوضح لطلاب المدرسة أهمية التعليم الفني الصناعي واقسامه بما يخدم المجتمع فى ظل توجيهات القيادة السياسية بأن التعليم الفني هو نهضة قادمة لمصر..

واختتم الجولة بزيارة مدرسة السواحل الإبتدائية الرسمية لغات، وقام بالتشديد على انضباط حضور الطلاب، مشيدًا بكثافة الفصول وإعداد القوائم والجداول المدرسية، وكذلك الانضباط الإداري.

وأشاد مدير المديرية بحضور الطلاب، ومتابعة التقييمات الأسبوعية، والحضور والغياب وشدد على تحفيز لائحة التحفيز والانضباط.