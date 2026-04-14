أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، صباح اليوم الثلاثاء، عن انقطاع كامل لإمدادات الطاقة الخارجية عن محطة زابوروجيا للطاقة النووية (ZNPP)، وذلك للمرة الـ13 منذ بدء النزاع المسلح، إثر انفصال آخر خطوط الطاقة الخارجية المتبقية التي تغذي المنشأة.

وبحسب بيان للوكالة اليوم..فإن مولدات الديزل المخصصة للطوارئ بدأت بالعمل آليا فور انقطاع التيار، لتوفير الطاقة اللازمة لأنظمة الأمان الحيوية، وتحديدا لعمليات تبريد قلب المفاعلات وأحواض الوقود المستنفد.

ويعود الحادث إلى انفصال خط "فيروسبلافنا-1" (Ferosplavna-1) بجهد 330 كيلو فولت، وهو الخط الاحتياطي الأخير الذي كان يربط المحطة بالشبكة العامة، بينما لا يزال الخط الرئيسي "دنيبروفسكا" بجهد 750 كيلو فولت خارج الخدمة منذ أواخر مارس الماضي نتيجة القصف.

وتظل وحدات الطاقة الست في حالة إغلاق، مما يقلل من الأخطار الفورية ولكن لا يلغي الحاجة المستمرة للكهرباء لضمان الاستقرار النووي.

وأعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، عن قلقه البالغ إزاء تكرار هذه الحوادث، واصفا الوضع بأنه "هش للغاية".

وأضاف أن "فقدان الطاقة الخارجية مرة أخرى يسلط الضوء على المخاطر الجسيمة التي تهدد السلامة النووية خلال هذا النزاع. ما كان غير قابل للتصور يوما ما، أصبح الآن يتكرر بشكل يضع الأمن النووي الأوكراني في خطر دائم".