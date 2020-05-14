قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن الإجمالي المستخدم من الاحتياط خلال شهري مارس وإبريل وصل إلى أكثر من 8 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه من اللازم استخدام الاحتياط في ظل الأزمة العالمية التي تمر بها البلاد من أزمة فيروس «كوفيد- 19».

وأضاف «أبو النجا» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه تم خروج محافظ مالية بقيمة 17 مليار دولار كانت ذروتها في شهر مارس، ثم بدأت في الانحصار خلال شهر إبريل، منوهًا بأن احتياطات مصر تكفي لمدة سبعة أشهر.

وتابع: «لدينا قدرة على إدرار موارد بشكل شهري، لكن لا أتصور إلى أننا سنحتاج إلى استخدام الاحتياطي»، مضيفًا: «الاحتياطي يكفي لمدة سبعة أشهر بدون احتساب التمويل الذي سنحصل عليه الفترة المقبلة، وهذا معدل كاف ومطمئن، لأن الدولة لديها مخزون من النقد الأجنبي آمن جدًا».

وأشار إلى أن البنوك كان لديها مخزون كبير من الاحتياطات استطاعت به مواجهة الصدمة والاستمرار في ضخ السيولة بشرايين الاقتصاد، لافتًا إلى أن هناك دولًا كبرى واجهت اهتزازات كبيرة خلال أزمة كورونا فقدت فيها احتياطات ضخمة أكثر من تلك التي فقدتها مصر بكثير، إضافة إلى انخفاض عملاتها.

و أوضح أن حزمة التمويل السريع الذي يقدمها صندوق النقد الدولي لمصر، جاءت نتيجة تحقيق مصر إنجازات كبيرة على المستوى الاقتصادي خلال الثلاث سنوات الماضية بجانب تطوير معدلات النمو وخلق فرص عمل، وهو ما أكدته مؤسسات التصنيف الائتماني، التي ثبتت الرؤية المستقبلية لمصر في ظل الأزمة الحالية.