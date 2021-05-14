السعودية: انخفاض كبير بأعداد إصابات كورونا

شهدت السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية، انخفاضاً كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد مسجلة أقل من 1000 إصابة بعد أن سجلت أمس أعلى إصابات منذ أكثر من ثمانية اشهر.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19) في المملكة إلى 431432 حالة مؤكدة، بزيادة 927 إصابة عن المسجلة أمس والتي بلغت 1116 حالة.



وتم تسجيل 1608 حالات تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 415747 حالة، (96 % من إجمالي الإصابات المسجلة).



كما أعلنت الوزارة تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 7134 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 8551 حالة، منها 1323 حالة حرجة.



وبلغ عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة حوالي 22ر11 مليون جرعة منذ بدء التطعيم حتى اليوم.