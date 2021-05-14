 علاء عبد العال يحذر لاعبي أسوان من صحوة الإسماعيلي في الدوري - بوابة الشروق
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علاء عبد العال يحذر لاعبي أسوان من صحوة الإسماعيلي في الدوري

تصوير : إسلام صفوت
تصوير : إسلام صفوت
زيـاد الميـرغني
نشر في: الجمعة 14 مايو 2021 - 12:36 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 مايو 2021 - 12:36 ص

حذر علاء عبد العال المدير الفني لأسوان، لاعبي الفريق من صحوة النادي الإسماعيلي في مسابقة الدوري العام، وشدد المدير الفني لأبناء الجنوب على ضرورة مواصلة العروض القوية بعد التعادل الأخير مع الجونة، خاصة بعد الدعم الذي تلقاه اللاعبون من مجلس الإدارة وصرف مكافآت الإجادة.

وأكد عبد العال للاعبين أن موقف الفريق في الوقت الجالي لا يحتمال إهدار المزيد من النقاط في ظل اشتعال المنافسة في قاع الجدول وتقارب المستويات بين الفرق.

ويدخل فريق أسوان معسكراً مغلقاً بمحافظة الاسماعيلية ، استعدادا للقاء الدراويش في مباراة الجولة 22 والتي يستضيفها استاد الاسماعيلية مساء الجمعة.


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