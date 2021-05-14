قطار القاهرة يدهس أم وطفليها في مغاغة شمال المنيا

دهس قطار قادم من القاهرة ومتجه إلى محافظات جنوب الصعيد، أم واثنين من أطفالها.



جاء ذلك أثناء عبورهما مزلقان سكة حديد بمركز مغاغة في شمال محافظة المنيا، اليوم الجمعة، ونتج عن ذلك وفاتهم جميعا في الحال.



وكان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة مغاغة بورد إشارة من غرفة عمليات النجدة بمصرع سيدة وطفلين بشريط السكة الحديد بأحد مزلقانات مركز مغاغة في شمال المحافظة.



وتم من خلال التنسيق مع فرع هيئة الإسعاف بقيادة الدكتور شريف مدحت رئيس فرع إسعاف المنيا، الدفع بسيارتي إسعاف لنقل جثث الضحايا الثلاث إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.



وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وأودعت الجثث الثلاث بمشرحة المستشفى وجارٍ التعرف عليهم وتحديد ذويهم.



وكلف مدير الأمن فريق من إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث.



فيما أفادت التحريات الأولية أنه في أثناء عبور سيدة مع طفليها مزلقان السكة الحديد تصادف مرور قطار قادم من الشمال "القاهرة"، ومتجه إلي محافظات جنوب الصعيد، فاصطدم القطار بالثلاثة ونتج عن ذلك وفاتهما في الحال.