ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 9

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية اليوم الجمعة إلى 9 في اعتداءات متفرقة وصفت بالعنيفة من الجيش الإسرائيلي بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي عن استشهاد فلسطيني جراء إصابته بعيار ناري في الرأس جراء اعتداء من الجيش الإسرائيلي في الخليل جنوب الضفة الغربية.



وأشارت الوزارة إلى استشهاد ثمانية فلسطينيين آخرين منذ ساعات صباح اليوم، ثلاثة منهم في نابلس واثنان في سلفيت والبقية في كل من أريحا ورام الله وجنين.



وأدانت الرئاسة الفلسطينية عمليات القتل "الوحشية المبرمجة" من جانب الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن "التصعيد الخطير".



وحذرت الرئاسة في بيان صحفي من "استمرار هذه الممارسات الإجرامية"، مطالبة الإدارة الأمريكية بـ "التدخل الفوري والسريع لوقف العدوان الإسرائيلي كي لا تخرج الامور عن السيطرة".



كما طالبت الرئاسة بـ "وقف فوري للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وسحب جميع المستوطنين والجنود الإسرائيليين من القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين".



وحثت كذلك مجلس الأمن الدولي وأطراف الرباعية الدولية والمنظمات الاقليمية والدولية على "تحمل مسؤولياتها لوقف هذه الاعتداءات حفاظاً على الأمن والسلم وفق أحكام القانون الدولي".