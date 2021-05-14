رئيس الوزراء البريطاني: المتحور الهندي من كورونا أكثر قابلية للانتقال من سابقه

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم /الجمعة/ إنه يعتقد أن المتحور الهندي من فيروس (كورونا) المستجد أكثر قابلية للانتقال من سابقه.



وأوضح جونسون، في خطاب بالعاصمة لندن، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم، أنه "في هذه المرحلة" هناك بعض الأمور المهمة، لكن مجهولة في الوقت نفسه.



وأشار إلى أن السباق بين برنامج التطعيم والفيروس يمكن أن يشتد، مشيراً إلى أن الحكومة ستبدأ بالتالي في إعطاء جرعات ثانية لمن تزيد أعمارهم عن 50 عاماً والمعرضين للخطر إكلينيكياً.



وشدد على أن المملكة المتحدة سوف تمضي قدماً في التحرك نحو الخطوة الثالثة من خارطة طريق الحكومة للخروج من الإغلاق يوم الاثنين المقبل.



وحذّر جونسون من أن متحور كورونا الجديد يمكن أن يشكل "اضطراباً خطيراً لمضينا قدماً" وأنه يمكن أن يؤثر على أي قرار بشأن تخفيف الإجراءات المفروضة في يونيو المقبل.



وطالب جونسون من المواطنين الاستمرار في توخي الحذر وتلقي اللقاح عندما يستطيعون ذلك.



وأكد رئيس الوزراء البريطاني على أن الأفراد في مدينة بولتون بحاجة إلى توخي "المزيد من الحذر" بسبب انتشار الفيروس هناك.