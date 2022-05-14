رئيس فنلندا لبوتين: قرار الانضمام للناتو خلال أيام

أبلغ رئيس فنلندا ساولي نينيستو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا أن بلاده ستتخذ قرارا بشأن انضمامها لحلف شمال الأطلسي(ناتو) في الأيام القليلة المقبلة.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت أن المحادثة مع بوتين كانت "مباشرة وصريحة" وجرت بدون إثارة"، طبقا لما ذكره رئيس فنلندا في بيان.

وكان نينيستو قد رفض في وقت سابق من اليوم تلميحات بأن تركيا ستمنع بلاده والسويد المجاورة من الانضمام إلى الحلف، بالنظر إلى أن الولايات المتحدة تدعم هذه الخطوة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد قال أمس الجمعة إن تركيا لا تدعم انضمام السويد وفنلندا إلى عضوية الناتو، معللة السبب في ذلك إلى مخاوف بشأن "الإرهابيين" الأكراد.

وتشكو تركيا منذ فترة طويلة من عدم وجود تعاون كاف من جانب الناتو والحلفاء الأوروبيين في جهودها ضد حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنه منظمة إرهابية.