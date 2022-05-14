 توقعات بإعلا الحزب الحاكم في فنلندا موقفه حول الانضمام إلى الناتو اليوم - بوابة الشروق
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توقعات بإعلا الحزب الحاكم في فنلندا موقفه حول الانضمام إلى الناتو اليوم

د ب أ
نشر في: السبت 14 مايو 2022 - 9:19 ص | آخر تحديث: السبت 14 مايو 2022 - 9:19 ص

توقع مراقبون أن يعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في فنلندا اليوم السبت عن دعمه للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي(ناتو).

وأيد رئيس فنلندا ساولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين الانضمام إلى الناتو "بدون تأخير"، في وقت سابق هذا الأسبوع، قائلين إن ذلك سيعزز أمن البلاد.

ويعني دعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمسألة انضمام فنلندا للناتو أن غالبية كبيرة في البرلمان الفنلندي تؤيد الانضمام، مما يمهد الطريق لتقديم طلب العضوية في الأيام المقبلة.

وشهدت فنلندا، التي تشترك بحدود طولها 1300 كيلومتر مع روسيا، زيادة الدعم الشعبي لانضمام البلاد إلى الناتو منذ اندلاع الحرب الروسية ضد أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.

والدنمارك والنرويج وأيسلندا أعضاء بالناتو منذ تأسيسه في عام 1949، والسويد، مثل فنلندا، ليست عضوا، وتدرس أيضا تقديم طلب للانضمام للحلف.

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