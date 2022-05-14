تغيير طفيف في خط الجبهة الأوكرانية على الرغم من القتال العنيف في شرق البلاد

تواصل القوات الروسية هجماتها على أهداف في شرق أوكرانيا لكن لا يبدو أنها حققت أي مكاسب إقليمية كبيرة، وفقا لمصادر أوكرانية.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقرير عن الوضع المسائي اليوم السبت: "المحتلون يحافظون على أكبر نشاط في منطقتي

سلوبوزانسكي ودونيتسك".

كما تستعد القوات الروسية لشن هجمات ضد بلدات سيفييرودونيتسك وسوليدار وباخموت، وفقا للتقرير، الذي أفاد أيضا بأن الروس نشروا كتيبتين تكتيكيتين إضافيتين على الجبهة وكانوا يستخدمون المدفعية لاقتحام المواقع الأوكرانية، بدعم جوي.

وتحقق القوات الروسية مكاسب في مدينة أفديفكا التي ينظر إليها على أنها معقل أوكراني لم تتمكن روسيا من السيطرة عليه رغم المحاولات المستمرة للقيام بذلك منذ بدء الحرب.

وقال التقرير إنه في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد، حيث تمكنت القوات الأوكرانية مؤخرا من التقدم إلى الحدود، ركز الروس على الاحتفاظ بمواقعهم الدفاعية والاحتفاظ بالسيطرة على طرق النقل الرئيسية.

وإلى الجنوب تسعى القوات الروسية للسيطرة على "جزيرة سنيك" وهي جزيرة ذات أهمية استراتيجية في البحر الأسود حيث قال الجيش الأوكراني إنه عزز دفاعاته الجوية بها في الآونة الأخيرة.