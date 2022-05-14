كوريا الشمالية: 21 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا

سجلت كوريا الشمالية 21 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا اليوم السبت، مما يرفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 27، حيث تكافح الدولة المنعزلة مع مرض سريع الانتشار يصيب سكانها الذين لديهم مناعة ضعيفة.

وكشفت السلطات الصحية في كوريا الشمالية في الأيام الأخيرة أن أكثر من 520 ألف شخص أصيبوا بالحمى منذ نهاية أبريل الماضي، على الرغم من أنه لم يتضح عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بفيروس كورونا.

وكانت الدولة المستبدة قد أكدت أول حالة إصابة بالفيروس أمس الأول الخميس.

وفي حديثه أمام المكتب السياسي اليوم السبت، تحدث زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون عن انتشار "مرض خبيث" يسبب اضطرابات كبيرة.

وأضاف أن تفشي الجائحة يعود إلى عدم الكفاءة وعدم المسؤولية.

وأضاف أنه واثق من أن التفشي يمكن السيطرة عليه وطالب جميع المنظمات الحزبية بالانضمام إلى جهود مكافحة المرض.

ودعا أمس الأول الخميس، إلى إغلاق صارم وفرض قيود على الحركة بين المناطق.