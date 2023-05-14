الرئيس السيسي: الفرصة مفتوحة أمام رجال الأعمال للاستثمار في توشكى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن استصلاح الأراضي في منطقة شرق العوينات وتوشكى، يؤدي إلى توفير العملة الصعبة التي تدفعها الدولة، حال حدوث مشكلة في سلاسل التوريد عالميًا.

وأضاف خلال كلمة ضمن فعاليات احتفالية بدء موسم حصاد القمح في شرق العوينات، صباح الأحد: «رجال الأعمال والمستثمرين لديهم الفرصة، المشوار الطويل إحنا خلصناه لكن الأمر متاح بشروط».

وأوضح أن الشروط تتضمن الحفاظ على حجم الأراضي المستصلحة، والدورة الزراعية التي تخدم على المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار إلى سعي الدولة لزراعة الـ700 ألف فدان المستهدف الوصول إليها في توشكى بمحاصيل محددة، لتحقيق لاستفادة منها في السوق المصري.

وأكد أن الدولة ترغب في زراعة تلك الأراضي بمنتج استراتيجي كالقمح، والذي تستورد منه الدولة كميات ضخمة؛ لتقليل الفجوة وتأمين الاستخدام لهذا المحصول الاستراتيجي المهم.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، موسم حصاد القمح وعدد من المحاصيل في شرق العوينات، إذ تشهد مصر جهودًا كبيرة لتوسيع حجم الرقعة الزراعية، خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية كالقمح.

وتبلغ إجمالي المساحة المنزرعة في منطقة شرق العوينات 190 ألف فدان، وخلال الفترة من نهاية التسعينيات وحتى 2012 تم زراعة 80 ألف فدان؛ وخلال الفترة من 2014 وحتى 2022 تم زراعة 110 آلاف فدان، وخلال عام 2015 جرى تكليف الشركة بزراعة 12 ألف فدان جديدة في منطقة عين دالة.

ومن المقرر أن يكون حجم المساحة المستصلحة في منطقة شرق العوينات 280 ألف فدان عام 2024؛ حيث سيتم زراعة 40 ألف فدان جديدة.