القوات الأوكرانية تدمر 25 طائرة روسية بدون طيار

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أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد أنها تمكنت من تدمير 25 طائرة بدون طيار معادية.

وقال يوري إحنات، المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية - حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - "في المجمل، تم تدمير 25 طائرة بدون طيار. ولكن هذه طائرات بدون طيار من أنواع مختلفة. فكان هناك 19 طائرة بدون طيار مقاتلة، أي طائرات بدون طيار كاميكازي كما نسميها.

ولا يزال يتم تحديد أنواع 4 طائرات بدون طيار أخرى تم إسقاطها. وطائرتان من طراز أورلان-10 بدون طيار".

وأضاف أنه تم إسقاط ثلاثة صواريخ كروز من الجو.

كما أكد المتحدث باسم القوات الجوية، أن الطيران الأوكراني قام بأكثر من 30 طلعة جوية وشن أكثر من 20 غارة جوية على الجيش الروسي خلال اليوم الماضي.

يشار إلى الإعلان عن حالة تأهب واسعة النطاق لغارة جوية في جميع أنحاء أوكرانيا الليلة الماضية.