أدلى رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتوجه إمام أوغلو برفقة زوجته ديلك وابنه سليم، إلى مدرسة أمين الثانوية في منطقة بيليك دوزو بإسطنبول للادلاء بصوتهم.

وانطلقت عملية التصويت في عموم تركيا بدءا من الساعة الثامنة صباحًا، ومن المقرر أن تستمر لغاية الساعة الخامسة عصرًا بالتوقيت المحلي (+3 ت غ)، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.

وسيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في البلاد لانتخاب رئيس جديد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.