تموين الشرقية: ضبط 358 طن قمح قبل بيعها في السوق السوداء

قالت فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، إن مديرية التموين بالشرقية قد كثفت مجهوداتها الرقابية على المطاحن الصوامع والشون للتأكد من توريد القمح المحلي.



وأوضحت وكيلة وزارة التموين بالشرقية، في بيان اليوم الأحد، أن الحملات قد أسفرت عن ضبط 358 طن قمح محلي قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، وذلك منذ بدء موسم توريد القمح في 20 أبريل الماضي، وحتى 10 مايو الجاري، في نطاق المحافظة.



وأشارت وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، إلى أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.