الكشف عن تطورات إصابة الونش ومدة غيابه

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كشف الجهاز الطبي لنادي الزمالك عن حقيقة إصابة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وتعرض الونش للإصابة خلال مباراة الفريق ضد الإسماعيلي التي أقيمت أمس السبت وانتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.

وكشف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق أن إصابات الركبة تتشابه مع بعضها البعض إلى حد كبير، وأن هناك فحوصات متعمقة أكثر ستجرى للاعب لتحديد نوع الإصابة.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن الونش تعرض لإصابة في الرباط الداخلي للركبة، ما يترتب عليه أيضا مدة غياب تصل إلى 6 شهور.

وتمثل إصابة الونش ضربة قوية لدفاع الزمالك، خاصة في ظل الحالة الدفاعية غير المستقرة للفريق الأبيض في المباريات الأخيرة.