محمد ممدوح هاشم يكشف سبب فشل انتقاله للزمالك

تحدث محمد ممدوح هاشم نجم منتخب مصر لكرة اليد عن مستقبله خلال الفترة القادمة، مؤكدًا رحيله عن صفوف دينامو بوخارست الروماني واقترابه من وجهة جديدة.

وقال ممدوح هاشم في تصريحات تليفزيونية: لعبت مع دينامو بوخارست بشكل جيد لأربع سنوات، وكتبت تاريخًا هناك، لكن بالنسبة لي لم يعد هناك طموح هنا، وأحتاج أن أتوج بدوري الأبطال مرة أخرى.

وتابع محمد ممدوح هاشم تصريحاته : رحلتي انتهت في رومانيا، ولعبت أكثر فترة في الزمالك، ثم قطر وفرنسا ورومانيا، وتجربة رومانيا انتهت وأبحث عن خطوة أخرى خارج رومانيا".

وكشف محمد ممدوح هاشم تفاصيل تواصله مع الزمالك خلال بطولة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد، حيث قال: "عرفت من علي زين أنه سيشارك مع الأهلي في السوبر الإفريقي، وتواصلت مع مسؤولي الزمالك لكي أشارك مع الفريق، وبنسبة 90% كنت سأتي، لا أريد أن أتحدث في أمور كثيرة حتى لا يتأثر الفريق وهو مقبل على بطولة، لكن قبل البطولة كنت أضغط لكي أعود للزمالك، لكن هناك كواليس كثيرة لا داعي لذكرها، وشكلي سيء أمام فريقي دينامو بوخارست، بعد أن ودعتهم لكي أعود للزمالك ثم الأمور توقفت، كنت متخيل إن هذا الأمر ممكن يحدث في أي مكان لكن لا يحدث معي في مصر".

وتحدث عن توقعاته لبطل كأس الكؤوس الإفريقي: "مباريات الأهلي والزمالك طوال عمرها 50:50، كل فريق يمتلك لاعبين مهمين جدًا ويلعبون في منتخب مصر، المباراة الماضية الأهلي فرق بالنتيجة والزمالك عاد".

وصرح عن إمكانية اللعب في الأهلي: "متحفظ على الإجابة، الأهلي ناد كبير وأنا لاعب محترف، لكني أريد أن ألعب دوري أبطال أوروبا الموسم المُقبل، وتابع بتوجيه نصيحة للاعبين في مصر حيث أكد أن أي لاعب أتيحت له فرصة اللعب في الخارج هذا أمر جيد وسيفيد المنتخب، هذا سيجعلنا قريبين من تحقيق ميداليات".

وانتقل للحديث عن أحمد الأحمر قائد منتخب مصر لكرة اليد السابق ونادي الزمالك حالياً قائلا : " أحمد الأحمر هو لاعب أسطوري، وخسرنا في كأس العالم بسبب اعتزاله دوليًا، لأن وجوده في الملعب يفرق معنا كثيرًا، والسن أصبح ليس أمرًا عائقًا في لعبة كرة اليد".

وعن رأيه في مدرب منتخب مصر خوان كارلوس باستور: "هو أستاذ، أحتاج ورقة وقلم بعد التدريبات لكي أكتب ما يقوله لي، أنا أتعلم من تدريباته، يريد فهم قدرات كل لاعب، ويعمل أشياء لم أر مثلها من قبل، نحن كجيل سنتعلم من هذا الرجل كثيرًا، واختياره موفق من قبل الاتحاد المصري لكرة اليد، رغم أنني كنت قلقًا من الاختيار، باستور هو أستاذ ديفيز وأستاذ باروندو".

وأتم محمد ممدوح هاشم تصريحاته أن ما ينقص هذا الجيل من منتخب مصر هو تحقيق ميدالية في الأولمبياد، وأنه قبل كأس العالم الناس كانوا يتخيلون أننا سنصل إلى المباراة النهائية، فكان علينا ضغط كبير، بطل العالم الدنمارك ليس عليه نفس الضغط، وهذا الضغط يؤثر علينا بالسلب، حرام هذا الجيل لا يحصل على ميدالية".