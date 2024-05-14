الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لنهائي إفريقيا أمام الترجي

استأنف النادي الأهلي تدريباته اليوم، الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي السبت ‏القادم في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

الأهلي يلتقي مع الترجي التونسي في رادس يوم 18 من مايو الجاري، في ذهاب نهائي الموسم الحالي من دوري أبطال إفريقيا، فيما تقام مباراة الإياب، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، يوم 25 من الشهر ذاته.

وعاد الفريق لمواصلة تدريباته بعد حصول اللاعبين على راحة أمس، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني في إطار ‏الاستعداد للمباراة.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران لشرح العديد من الجوانب الخاصة بالتجهيز لمباراة الترجي التي تقام على استاد ‏حمادي العقربي برادس.‏

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى التدريبات التخصصية والخططية، فيما ‏أدى الحراس تدريبات متنوعة بقيادة ميشيل يانكون.‏

ويترأس محمود الخطيب، رئيس النادي، بعثة الفريق المتجهة إلى تونس مساء غدٍ الأربعاء؛ لمواجهة الترجي في ذهاب الدور ‏النهائي لدوري الأبطال.‏

وحرص محمود الخطيب على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر الفريق والإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل ‏الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

وكان الأهلي تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من الدور نصف النهائي، فيما تأهل الترجي بالتفوق على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي 1-0 ذهابًا ونفس النتيجة إيابًا.