أصدر مجلس قضاء مدينة الجلفة الجزائرية بيانا يخص قضية شخص مفقود تم العثور عليه بعد مرور 30 سنة.

وأعلم النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة، الرأي العام، أنّه "بتاريخ 12 مايو 2024 في حدود الساعة الثامنة مساء 2000 تلقت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقديد شكوى المدعو (ب.ل) ضد شخص مجهول".

وأضاف البيان: "وعلى أساس التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن شقيق الشاكي المدعو (ب.ع) المفقود منذ قرابة 30 سنة متواجد في منزل جارهم المدعو (ع.ب) ببلدية القديد داخل زريبة أغنام".

وإثر البلاغ أمر وكيل الجمهورية مصالح الدرك الوطني بفتح تحقيق معمّق، وانتقال عناصر الضبطية القضائيّة إلى المنزل المذكور، وتم العثور على الشخص المفقود المدعو (ب.ع) وتوقيف المشتبه فيه مالك المسكن (61 عاما).

وأردف ذات المصدر: "أمرت النيابة العامة المصالح المختصة بالتكفّل الطبي والنفسي بالضحية مع تقديم المشتبه فيه أمام النيابة فور انتهاء التحقيق. وسيتم متابعة مرتكب هذه الجريمة النكراء بكل الصرامة التي تقتضيها قوانين الجمهورية".