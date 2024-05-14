دبلوماسي كوبي يزور سول لإجراء محادثات بشأن فتح سفارة كوبية

بدأت كوريا الجنوبية وكوبا، رسميا، مناقشات بشأن فتح سفارة كوبية في سول، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء عن وزارة الخارجية.

ووصل ماريو ألزوجاراي رودريجيز، نائب رئيس بعثة سفارة كوبا في الصين، إلى سول أمس الاول الاحد، ليناقش مع المسؤولين في الوزارة الإجراءات والدعم اللازم لفتح البعثة الدبلوماسية في سول.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن "البلدين سيواصلان التواصل والتعاون، لضمان سير عملية فتح السفاراتين بسلاسة".

وكانت كوريا الجنوبية وكوبا أعلنتا في فبراير الماضي عن إقامة علاقات دبلوماسية، في خطوة مفاجئة توجه ضربة قوية على ما يبدو لكوريا الشمالية التي روجت لعلاقات "أخوية" مع هافانا.

كما اتفقت الدولتان في الشهر الماضي على فتح بعثات دبلوماسية في البلدين، كإجراءات متابعة.

وتخطط حكومة كوريا الجنوبية لإقامة بعثة مؤقتة في هافانا، وإيفاد دبلوماسيين كخطوة مؤقتة قبل إنشاء سفارة دائمة هناك.