 مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 والقنوات الناقلة.. مانشستر سيتي ضد توتنهام - بوابة الشروق
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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 والقنوات الناقلة.. مانشستر سيتي ضد توتنهام

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 10:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 10:51 ص

تُقام اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 العديد من المباريات فى مختلف الملاعب الأوروبية والعربية، أبرزها مواجهة توتنهام ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، إلى جانب مباراة ريال مدريد مع ديبورتيفو ألافيس فى الدوري الإسباني، ومباراة الاتحاد السكندري وسموحة في ديربي الإسكندرية.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

توتنهام ضد مانشستر سيتي – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

أوساسونا ضد ريال مايوركا-الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس- الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

جيرونا ضد فياريال- الساعة 11 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري

الاتحاد السكندري ضد سموحة الساعة 4 عصرا على قناة 2 on time sport

طلائع الجيش ضد الإسماعيلي- الساعة 7 مساء على قناة 1 on time sport

 


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