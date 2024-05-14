صحة غزة: حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي تتجاوز 35 ألف شهيد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 35 ألفا و 173 شهيدا و79 ألفا و61 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثماني مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 82 شهيدا و234 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ221 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".