محافظ الشرقية: لم نرصد أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح جراء الزلزال

أكد الدكتور حازم الأشموني، محافظ الشرقية، متابعته لتداعيات الهزة الأرضية التي ضربت مصر في الساعات الأولى لليوم الأربعاء، والتي شعر بها عدد من المواطنين في عدة مناطق داخل قرى ومراكز المحافظة.

وأكد المحافظ، أنه تم توجيه غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بالمحافظة بمتابعة الموقف بشكل فوري، والتنسيق مع الجهات المعنية لرصد أية تأثيرات محتملة.

وأوضح المحافظ، أنه حتى الآن لم يتم رصد أية شكاوى لتاثيرات ناجمعة عن الزلزال سواء كانت خسائر مممتلكات أو أرواح.

واستيقظ مئات المواطنين بمحافظة الشرقية، فجر اليوم الأربعاء، على هزة أرضية قوية بشكل مفاجئ أثارت قلق الجميع.