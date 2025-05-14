أموريم يحسم حقيقة رحيله عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم

أكد روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، أنه لن يرحل عن منصبه رغم الأداء المتواضع للفريق الإنجليزي هذا الموسم.

وقال أموريم في مؤتمر صحفي "أفهم تماما ما هو المطلوب، وأدرك مشاكل الفريق، لذا أنا بعيد تماما عن فكرة الرحيل، وما أقصده أننا بحاجة لتقديم أداء جيد، ونجحنا في ذلك أحيانا هذا الموسم، لكن الأهم أن نتحسن في المستقبل، وإلا سيتم تغييرنا".

وخسر مانشستر يونايتد 17 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، محققا رقما قياسيا سلبيا، وتراجع ترتيبه للمركز 16 بين 20 ناديا.

لكن يونايتد بإمكانه إنقاذ موسمه بالفوز على توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي، يوم الأربعاء المقبل، ليضمن مكانا في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

وأضاف المدرب البرتغالي "سيكون الأمر صعبا إذا خسرنا هذا اللقاء، لأنه حينها لن يصبر علينا أحد سواء الجماهير أو وسائل الإعلام، لذا علينا أن نكون مثاليين لنواصل كل شيء".

سيكون الفوز بالدوري الأوروبي، البطولة القارية الثانية من حيث الأهمية، هو اللقب الثالث لمانشستر يونايتد في ثلاث سنوات، رغم سوء حالة الفريق وإنهاء الموسمين الماضيين في أسوأ مركز له.

وشدد روبن أموريم "المشاركة في دوري أبطال أوروبا أهم شيء في التحضير للموسم الجديد، لأنه من المفترض أن نشارك في دوري أبطال أوروبا، فالمنافسة في الدوري الأوروبي لا تكفي".

وأتم تصريحاته "أفضل طريقة ليرتقي الفريق إلى مصاف القمة في غضون سنوات قليلة هو دوري أبطال أوروبا، وليس الفوز بالدوري الأوروبي، لذا يبقى دوري الأبطال هم أهم شيء لنا".