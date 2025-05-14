الهند: مقتل 31 مسلحا ماويا في مواجهة مع قوات الأمن

قتلت قوات الأمن الهندية 31 مسلحا ماويا في عملية امتدت لثلاثة أسابيع بوسط الهند، حسبما ذكرت الشرطة اليوم الأربعاء.

وقال أرون ديف جاوتام رئيس شرطة ولاية تشاتيسجار في إطلاع إعلامي إنه تم قتل المتمردين في عملية مشتركة لشرطة ولاية تشاتيسجار والقوات الاتحادية شبه العسكرية وبدعم من مروحيات القوات الجوية الهندية.

ووصف وزير الداخلية الهندي أميت شاه، في منشور عبر منصة إكس، العملية التي أجريت في تلال كوراجوتالو على الحدود مع ولايتي تشاتيسجار وتيلانجانا بوسط الهند بأنها "تقدم تاريخي" في المعركة ضد المتمردين الماويين.

وتم التصدي للتمرد الماوي المسلح في الهند بصورة كبيرة في أحزمة الغابات عبر عدة ولايات بوسط وشرقي الهند. وتكبد المتمردون خسائر فادحة على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث أشار شاه إلى أنه يمكن القضاء عليهم بحلول 31 مارس 2026.

وأشارت بيانات حكومية صدرت في وقت سابق من العام الجاري إلى أن 380 ماويا لقوا حتفهم، وتم القبض على 1194 آخرين بينما استسلم 1045 منذ ديسمبر.