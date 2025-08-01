ترامب يدعو مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى انتزاع السيطرة الكاملة على البنك المركزي من رئيسه باول

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي إلى انتزاع صلاحيات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، منتقدا إياه لعدم خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

ووصف ترامب، في منشور على منصته تروث سوشيال، باول بأنه "عنيد".

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد تعرض لانتقادات شديدة اللهجة من الرئيس الجمهوري على مدى عدة أشهر.

ويُذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يضطلع بمسئولية تحقيق استقرار الأسعار وتعظيم فرص التوظيف.

وأبقى باول سعر الفائدة القياسي على القروض لليلة واحدة ثابتا هذا العام، موضحا أن مسئولي الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى مراقبة ما ستحدثه الرسوم الجمركية الضخمة التي فرضها ترامب من تأثير على التضخم.

وقال ترامب، إنه إذا لم يُقدم باول على خفض "كبير" في أسعار الفائدة، "فعلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يتولى زمام الأمور ويقوم بما يعرف الجميع أنه يجب القيام به".