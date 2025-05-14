وزير الرياضة يؤازر منتخب الشباب قبل مواجهة المغرب في نصف نهائي أمم إفريقيا

حرص أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على زيارة معسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم ، لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه المدير الفني ، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب المغرب في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، والمقرر إقامتها غدًا.

كان فى استقبال وزير الرياضة كل من : مصطفي أبو زهرة ووليد درويش ومحمد ابو حسين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة .

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالأداء الرجولي الذي قدمه لاعبو المنتخب طوال مشوارهم في البطولة، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرتهم على مواصلة المشوار بنجاح وتقديم مباراة قوية تليق باسم مصر أمام نظيرهم المغربي.

واكد خلال لقائه باللاعبين أن التحدي القادم يتطلب أقصى درجات التركيز والإصرار، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة الحاسمة تمثل فرصة ذهبية أمام كل لاعب لإثبات نفسه والانطلاق نحو الاحتراف.

واضاف صبحي قائلا: "أنتم الآن تمثلون مصر في واحدة من أهم مراحل مسيرتكم، ونعلم جيدًا أن لديكم الروح القتالية والإرادة التي تؤهلكم لصناعة الفارق. نؤمن بكم ونقف جميعًا خلفكم، وننتظر منكم الأداء المشرف الذي يليق بعلم مصر".

وتحدث وليد درويش عضو مجلس الإدارة مشيدا باللاعبين وروحهم القتالية وطالبهم بمزيد من التركيز والدقة والتحلي بالصفات الارادية التى منحتهم التفوق وقادتهم إلى مربع الكبار مشيدا بهم وبكل أفراد الجهاز الفني بقيادة كابتن اسامة نبيه .

ومن جانبه أعرب مصطفي ابوزهرة عن تفاؤله بالروح القتالية والصمود والاستبسال الذى ظهر عليه اللاعبون أمام غانا طوال المباراة الماراثونية مؤكدا أنه فخور بهم جميعا و يثق فى قدرتهم على مواصلة المسيرة وتحقيق طموحات الشعب المصري .

كما أشاد محمد أبو حسين بالاجواء الإيجابية والحب والتعاون الذى يجمع كل أفراد المنتخب مشددا على أن معدن اللاعب المصري أصيل ودائما يكسب الرهان فى المناسبات الكبري.

وعلى هامش اللقاء شارك وزير الشباب والرياضة لاعبي المنتخب احتفالهم بالتأهل إلى بطولة كأس العالم للشباب، بعد غياب دام 12 عامًا، وذلك عقب الفوز الصعب الذي حققه المنتخب الوطني على منتخب غانا في دور الثمانية بركلات الترجيح.

ووصف صبحي هذا الإنجاز بأنه خطوة كبيرة نحو استعادة مكانة الكرة المصرية على الساحة الدولية، ومؤشر حقيقي على نجاح منظومة دعم المواهب الشابة في قطاع الناشئين.

فيما أثنى أسامه نبيه، المدير الفني لمنتخب الشباب، على الالتزام والانضباط الذي ظهر عليه لاعبو المنتخب الوطني، مؤكدا في حديثه لوزير الشباب والرياضة ان لاعبو المنتخب الوطني سيكونون على قدر المسئولية وسيبذلون كل جهدهم من اجل الفوز في مباراتهم المقبلة والسعي نحو حصد اللقب الافريقي.

من جانبه، تقدم أحمد خالد “كاباكا”، قائد منتخب مصر للشباب، بالشكر لوزير الشباب والرياضة، والاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني ابوريدة رئيس الاتحاد وعضو الفيفا والجهاز الفني والإداري، على الدعم المستمر، مؤكدًا التزام جميع اللاعبين ببذل أقصى الجهد في مواجهة المغرب من أجل الوصول إلى النهائي وتحقيق اللقب.