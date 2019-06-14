يحل اليوم -14 يونيو- ذكرى ميلاد الفنانة سيمون وهي إحدى وجوه جيل الثمانينيات المعروفة بأغانيها المختلفة في تلك الفترة، خاصةً مع الملحن حميد الشاعري.

قدمت سيمون منذ بدايتها وحتى الآن ما يقرب من 26 عملاً ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، وكانت أبرز أدوارها في مسلسل زيزينيا مع يحى الفخراني ومجموعة من النجوم، وفيلم آيس كريم في جليم مع عمرو دياب، وتألقت مؤخراً بعد غياب عن الفن في مسلسل بين السريات عام2015.

وتمتلك رصيداً من الأغاني المنفردة أشهرها (مش نظرة وابتسامة، وتاكسي، وخاف مني، وماشية وساعتي مش مظبوطة).

تألقت على المسرح من خلال الفنان المسرحي محمد صبحي، والذي لم تشارك في أي أعمال مسرحية سوا معه، كما شاركته في بطولة مسلسل فاروس بلا جواد عام 2002.

وتستعرض "الشروق" في عيد ميلادها ال53 الأعمال المسرحية التي شاركت فيها مع الكوميديان محمد صبحي..

* كارمن 1999

تعاونت سيمون الفنان محمد صبحي البطولة لأول مرة على خشبة المسرح في مسرحية كارمن، وشارك في العمل أركان فؤاد ومرسي خليل وعبدالله مشرف.

والمسرحية مأخوذة عن أوبرا كارمن لجورج بيزيه، وضفر صبحي القصة داخل أحداث أخرى طرح خلالها أسئلة عن الحرية والعدالة والنظم الدكتاتورية، وأخرجها بنفسه، وجسدت سيمون شخصية بطلة فرقة مسرحية.

* سكة السلامة 2000

هذه المسرحية أيضاً من إخراج محمد صبحي، الذي اختار التعاون مع سيمون للمرة الثالثة، بمشاركة شعبان حسين ومرسي خليل وأيمن عزب وعبد الله مشرف، ومن تأليف سعد الدين وهبة.

تدور أحداثها حول مجموعة من المسافرين الذين يضلون الطريق أثناء رحلتهم إلى مدينة شرم الشيخ، ليجدوا أنفسهم في صحراء سيناء، ومن خلال هذا الموقف تظهر المسرحية سلبيات البشر وشخصياتهم.

* لعبة الست 2000

تُعد هذه المسرحية من أنجح المسرحيات التي قدمتها سيمون مع محمد صبحي، وهي مأخوذة عن فيلم "لعبة الست" لفيلسوف الكوميديا نجيب الرحياني والتي شاركته فيه الفنانة والراقصة تحية كايروكا، وأعاد إخراجها وتمثيلها محمد صبحي مرة ثانية بالاشتراك مع سيمون.

وتدور أحداثها حول رجل فقير يتعرف على فتاة تعمل عائلتها في مجال الأفراح والفرق الموسيقية، ويقع في حبها ويتزوجها ولكن تتركه من أجل التمثيل والبحث عن الثروة.