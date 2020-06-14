محافظ المنيا يوجه باصطحاب سيدة مسنة بلا مأوى إلى إحدى دور الرعاية

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، بنقل سيدة مسنة، لا تحمل إثبات شخصية تجلس في إحدى الشوارع بمدينة المنيا، إلى إحدى دور الرعاية بالمحافظة لتقديم الرعاية لها.
جاء ذلك خلال جولة للمحافظ، داخل مدينة المنيا، لاحظ خلالها وجود سيدة مسنة تفترش الرصيف وبلا مأوي، وعلى الفور كلف المحافظ، ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، بنقل السيدة إلى إحدى دور الرعاية بالمحافظة، وتقديم المساعده والدعم النفسي لها، وتوفير العناية الطبية اللازمة.
وأكد المحافظ، أن رعاية ودعم المسنين والمسنات، واجب إنساني وأخلاقي وديني، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا في توفير الرعاية والدعم لهم.
وتناشد المحافظة، المواطنين، أنه في حالة التعرف على السيدة المسنة التواصل مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، على رقم 01281550505.