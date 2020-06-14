محافظ المنيا يوجه باصطحاب سيدة مسنة بلا مأوى إلى إحدى دور الرعاية

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، بنقل سيدة مسنة، لا تحمل إثبات شخصية تجلس في إحدى الشوارع بمدينة المنيا، إلى إحدى دور الرعاية بالمحافظة لتقديم الرعاية لها.

جاء ذلك خلال جولة للمحافظ، داخل مدينة المنيا، لاحظ خلالها وجود سيدة مسنة تفترش الرصيف وبلا مأوي، وعلى الفور كلف المحافظ، ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، بنقل السيدة إلى إحدى دور الرعاية بالمحافظة، وتقديم المساعده والدعم النفسي لها، وتوفير العناية الطبية اللازمة.

وأكد المحافظ، أن رعاية ودعم المسنين والمسنات، واجب إنساني وأخلاقي وديني، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا في توفير الرعاية والدعم لهم.

وتناشد المحافظة، المواطنين، أنه في حالة التعرف على السيدة المسنة التواصل مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، على رقم 01281550505.



