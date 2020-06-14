كودلو: مخصصات البطالة الإضافية لمواجهة أضرار كورونا ستنتهي في يوليو المقبل

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو إن مبالغ العلاوات الأسبوعية وتبلغ 600 دولار، لبعض الأمريكيين الذين تم تسريحهم من عملهم خلال جائحة فيروس كورونا، ستنتهي كما هو مخطط لها في يوليو.



كان الكونجرس قد وافق في مارس على مبالغ إضافية يتم دفعها إلى جانب إعانات البطالة الحكومية في إطار جهود التخفيف من أضرار فيروس كورونا.



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال كودلو في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة سي إن إن التليفزيونية الأمريكية إنه "في بعض الحالات، فإن مبالغ الزيادة إلى جانب إعانات البطالة المنتظمة كانت أكبر مما كان يحصل عليه العمال من وظائفهم، ما خلق /عدم رغبة/ في العودة إلى العمل".



وقال إننا "نسير في طريقنا، حيث نقوم بإعادة الفتح، والاعمال تعود، وبالتالي الوظائف تعود، ولا نريد التدخل في هذه العملية"



ويدرس الرئيس دونالد ترامب اتخاذ إجراء سيكون حافزا للعودة للعمل، حسبما قال كودلو دون تقديم تفاصيل محددة.



ودافع كودلو عن قرار إدارة ترامب بعدم الكشف عن تفاصيل حصول شركات على مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب عبر مبادرة تيسير اتحادية لمواجهة جائحة كورونا.