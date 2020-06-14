الإمارات تدعو مصر للمشاركة في دورة نظام إدارة الألعاب للأولمبياد الخاص

قام الأولمبياد الخاص الإماراتي، بتوجيه دعوة لنظيره المصري للاشتراك في الدورة التدريبية على نظام إدارة الألعاب والمسابقات (GMS)، التي تعقد يوم الأربعاء المقبل من خلال المنصة الافتراضية باستخدام تقنية "zoom".

وتأتي هذه الدورة استكمالا لمجموعة الدورات التي أقرها واعتمدها مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي برئاسة شما الوزيرة، وزيرة الدولة للشباب، بالتعاون والتنسيق مع الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي برئاسة المهندس أيمن عبدالوهاب، والتي تأتي ضمن خطة المنطقة الاستراتيجية في دعم مختلف برامج المنطقة لعبور جائحة كورونا ودعم خطط تدريبهم، وكذلك الإعداد للخطة الخاصة بالمنطقة والتي جاري الإعداد لها تتناول الشهور المتبقية من 2020 لاستكمال ما قامت به الرئاسة الإقليمية خلال السنوات القليلة الماضية من عقد دورات تدريبية في مختلف الرياضات.

وصرح شريف الفولي، مدير عام الألعاب والمسابقات بالرئاسة الإقليمية، بأن إدارة الألعاب والمسابقات من خلال نظام "GMS" يعد من الأهمية بمكان ضرورة تدريب جميع برامج المنطقة على استخدامه وتطبيقه في إدارة الألعاب والمسابقات التي يقيمها البرنامج، وهو شرط يشترطه الأولمبياد الخاص الدولي من ضرورة إدارة أي ألعاب ومسابقات بهذا البرنامج سواء كانت محلية أو وطنية او إقليمية أو عالمية، لأنه من الأهمية بمكان أنه يضمن حصول أي لاعب يشارك في أي ألعاب ومسابقات على حقوقه كاملة ومن خلال بيانات واضحة ودقيقة وتسجيل الأرقام التي يحققها اللاعب خلال اشتراكه في المسابقات المختلفة وعملية إعلان النتائج وكلها عملية تتم بواسطة الكمبيوتر.

يقوم بإلقاء محاضرات الدورة التدريبية لنظام إدارة الألعاب والمسابقات الدكتور مصطفى شوقي مدير تكنولوجيا الرياضة بالأولمبياد الخاص المصري، الذي يقول عن (Games Management System (GMS، بأنه مصطلح يشير إلى (نظام إدارة الألعاب) هو برنامج قاعدة بيانات لإدارة وتسجيل بيانات الألعاب والأحداث والتقسيم والنتائج والتقارير الخاصة بكل الأحداث الرياضية بالأولمبياد الخاص، حيث يقوم البرنامج بعملية التقسيم والنهائي بناء على المرحلة السنية وجنس والقدرة الرياضية لجميع اللاعبين المشاركين في كل الألعاب بناء على قوانين الرياضات المختلفة بالأولمبياد الخاص ويضمن هذا النظام العدالة والحيادية لجميع اللاعبين المشاركين حيث يقوم بحساب النتائج وترتيب اللاعبين تلقائيا دون تدخل أحد.

وكان طلال الهاشمي المدير الوطني للبرنامج الإماراتي، قد أشاد بالنجاح الكبير الذي شهدته الدورة التدريبية التي عقد مؤخرا للرياضات الموحدة وشهدت مشاركة 200 مدرب من 8 دول، وقام بإلقائها الدكتور عماد محيي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية، وتلقى البرنامج الإماراتي طلبات من مختلف برامج المنطقة بضرورة دعوتهم للاشتراك في الدورات القادمة، حيث قام عمرو بدوي رئيس وحدة الرياضة والتدريب الأولمبياد الخاص الإماراتي بإرسال الدعوات، وسيقوم قبل يوم الدورة بالكشف عن الأعداد المشاركة وكذلك البرنامج التفصيلي الخاص بالدورة وإخطار المشاركين، وإدارتها مثلما حدث في الدورة التدريبية للرياضات الموحدة التي حققت نجاحا كبيرا.