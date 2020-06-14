برلين: أكثر من ألف سوري عادوا طوعا إلى موطنهم منذ عام 2017

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن أكثر من ألف شخص عادوا طوعا إلى سوريا بدعم مالي من الحكومة الاتحادية منذ عام 2017.

وأوضحت الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين دفعت أموالا لإجمالي 199 رحلة إعادة في عام 2017، و466 في عام 2018، و347 العام الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أنه من المتوقع أن العدد الفعلي لحالات العودة الطوعية إلى سوريا أعلى من ذلك؛ لأنه لم يتم تقديم طلبات التمويل للرحلات من خلال هيئة شؤون اللاجئين من جميع الولايات دائما.

ولكن الوزارة أكدت أنه لن يتم دعم العودة الطوعية حاليا إلى سورية بسبب "الوضع الأمني الصعب"، وذلك بحسب ما جاء على صفحة الحكومة الألمانية عن برامج الإعادة.

يشار إلى أن سوريا تشهد حربا أهلية دموية منذ عام 2011.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ أكثر من 40 عاما تدعم الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية ماليا الإعادة الطوعية إلى الموطن. ويتم خلال ذلك توفير أموال لبدء العمل في الموطن إلى جانب تكاليف السفر. وهناك عديد من البرامج التي من شأنها دعم الأشخاص تنظيميا وماليا عند العودة إلى مواطنهم.

وكان نحو 630 ألف سوري قدموا طلبات لجوء في ألمانيا منذ بداية الحرب الأهلية في موطنهم، وحصل أغلبهم على حماية في ألمانيا.