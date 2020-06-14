كوريا الجنوبية: 34 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 12 ألفا

أعلنت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 12 ألفا و85 حالة.

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم، بأنه على الرغم من أن عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا انخفض اليوم مؤقتا إلى حدود 30 حالة في 5 أيام، إلا أنه من المحتمل أن يرتفع مرة أخرى في أي وقت، بسبب العدوى الجماعية الأخرى التي بدأت في شركة (ريتش واي) لبيع المنتجات الصحية في منطقة كوان-أك في العاصمة (سول).

وأشارت الوكالة إلى أنه من بين الـ34 حالة الجديدة، كانت 31 حالة لانتقال العدوى محليًا، و3 حالات قادمة من الخارج.

ويبقى عدد حالات الوفاة بكورونا في كوريا الجنوبية دون تغيير عند 277 حالة.