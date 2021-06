رئيس هيئة قناة السويس يستقبل وزير الرياضة ووفدا من المشاركين بالدفعة الثانية بمنحة ناصر للقيادة الدولية

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبرفقته وفدا من المشاركين بالدفعة الثانية بمنحة ناصر للقيادة الدولية، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.



تأتي الزيارة في إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس ووزارة الشباب والرياضة، وتهدف إلى التعرف على مستجدات المشروعات التنموية بمنطقة القناة.



تضم الوفود المشاركة بمنحة ناصر للقيادة الدولية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشاركين من 53 دولة ممثلة لثلاث قارات هي ( آسيا و أفريقيا وأوروبا) وذلك في الفترة من ٣٠ مايو وحتى ١٥ يونيو تحت شعار الجنوب جنوب.



ورحب الفريق أسامة ربيع بالحضور، وأعرب عن سعادته لوجود هذه الكوكبة من الكوادر الشابة وقيادات المستقبل بقناة السويس ضمن البرنامج التدريبي للقيادة كأحد المحطات الملهمة في التاريخ البشري لما تمثله من رمز للإرادة والتحدي والصمود على مدار تاريخها.



وأكد الفريق ربيع على تطلع استراتيجية الهيئة ٢٠٢٣ لفتح آفاق جديدة للتطوير من خلال محاور متكاملة تشمل تطوير المجرى الملاحي والتوجه نحو التحول الرقمي، علاوة على دعم الإمكانيات الفنية والبشرية، وتطوير شركات وترسانات الهيئة التابعة.



وشدد رئيس الهيئة على استعداد قناة السويس الدائم للتعامل مع كافة التحديات والأزمات ومنها أزمة فيروس كورونا المستجد COVID -19 التي تبنت خلالها الهيئة أسلوب استباقي في التعامل مع الأزمة بانتهاج سياسات تسويقية مرنة للحفاظ على العملاء من الخطوط الملاحية وجذب عملاء جدد وهو ما حظى بإشادات دولية عديدة من مؤسسات ملاحية دولية.



كما أشار إلى أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN التي برهنت للعالم أجمع أهمية قناة السويس، وأثبتت بما لا يدع مجالا للشك قدرة المصريين على إدارة هذا المرفق الملاحي الحيوي.



من جانبه، قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر إلى الفريق أسامة ربيع على استضافة الوفود المشاركة بمنحة ناصر للقيادة الدولية لزيارة المرفق الملاحي الأهم عالميا ضمن مبادرة ناصر للقيادة الدولية.



وأكد وزير الشباب والرياضة على أن قناة السويس اعتادت تحويل الأزمات والتحديات إلى انتصارات ونجاحات، حيث سبق و قدمت مصر من قبل مشروع قناة السويس الجديدة في وقت قياسي لتكون هدية مصر للعالم، كما قدم رجال قناة السويس في أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN ملحمة جديدة في الإصرار والعزيمة والوطنية.



ووجه صبحي الشكر والتقدير للفريق أسامة ربيع علي الجهود المثمرة خلال الفترة الماضية ، موجهاً حديثه لوفود منحة ناصر الدولية : " فتحنا كافة النوافذ للوفود في مصر لتحقيق أهدافها برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفر القناة الجديدة في سنة واحدة بكوادر وسواعد مصرية بمثابة الإعجاز".



فيما أعرب قيصر نواب، رئيس وفد المتدربين الباكستاني عن سعادته بوجوده في قناة السويس ضمن فعاليات البرنامج التدريبي، موجها التحية لرجال الهيئة ، متمنياً النجاح والازدهار لهذا المرفق الملاحي الهام ، كما أعرب رئيس وفد المتدربين الباكستاني عن امتنانه بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه المبادرة الكريمة التي أكسبته المزيد من المعارف والاصدقاء.



خلال الزيارة، شاهد الوفد عرضا تقديميا عن قناة السويس، يسرد تاريخها، ويوضح مراحل تطويرها المختلفة، وأهميتها لحركة التجارة العالمية ، وعقب ذلك، استمع الحضور إلى عرض تقديمي عن ملحمة تعويم سفينة الحاويات البنمية والجهود التي بذلتها الهيئة.



وشملت الزيارة، القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، تلاها تفقد موقع أنفاق الإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.



وفي ختام الزيارة، أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفي المقابل أهداه هدية تذكارية.