تعرض الرئيس الزامبي إدجار لونجو لنوبة دوار أدت إلى توقف مفاجئ للتغطية التليفزيونية لمراسم رسمية أقيمت في البلاد، على حد قول أمين مجلس الوزراء.

وذكر موقع "نيوز 24" الجنوبي أفريقي أن لونجو الذي سيخوض حملة لإعادة انتخابه في أغسطس المقبل- كان يحضر احتفالًا بذكرى قوات الدفاع، ولكنه انتهى سريعا.

وقال أمين مجلس الوزراء سيمون ميتي -في بيان، إن "رئيس زامبيا إدجار لونجو أصيب بدوار مفاجئ"، مضيفًا أن الرئيس -البالغ من العمر 64 عامًا- بصحة جيدة وسيواصل أداء مهامه.

ويعاني لونجو من اضطراب نادر في المعدة يسمى "تعذر الارتخاء"، وتم نقله إلى المستشفى عام 2015.