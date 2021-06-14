السجن 7 أعوام لمتهم بقتل شخص في أثناء مشاجرة بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، اليوم الإثنين، "ع.م.ال" صاحب مقهى، بالسجن 7 أعوام؛ لاتهامه بقتل "م.م.م"، في القضية رقم 8081 لسنة 2011 جنايات أول العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد وقوع مشاجرة، أدت إلى مصرع شخص، عقب إصابته بطلق ناري، أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه على أثر نشوب مشاجرة بين المتهم، وأشقائه، مع آخرين، تدخل المجني عليه، لمناصرة الخصم، فقام المتهم، وبحوزته سلاح ناري "فرد خرطوش"، بإطلاق أعيرة نارية، استقرت إحداها في صدر المجني عليه، مما أدى إلى مصرعه، أثناء محاولات إسعافه.

وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم في الحادث، وباقتياده إلى قسم الشرطة، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرضه على النيابة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

وبإحالة المتهم إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد حسن منيع، والحسيني أحمد عطا، وسكرتير الجنايات، السيد البتانوني.