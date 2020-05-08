ضبط 15 قضية مخدرات وتنفيذ 7 آلاف حكم خلال حملة بالقليوبية

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن القليوبية، من ضبط 15 قضية مخدرات، وتنفيذ 7 آلاف حكم قضائي خلال حملة بالقليوبية.

وشن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت جهودها عن ضبط 15 قضية مخدرات بحوزة 18 متهما لـ6 منهم معلومات جنائية، فضلا عن تنفيذ 7246 حكما قضائيا متنوعا.