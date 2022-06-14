أعلنت مصادر أمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيبدأ جولة في منطقة الشرق الأوسط، تشمل كل من إسرائيل والضفة الغربية والسعودية.



وبحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، ذكرت المصادر أن الجولة ستستمر في الفترة من الثالث عشر إلى السادس عشر من يوليو المقبل.

وقال مصدر مقرب من البيت الأبيض، إن الرحلة قد تتضمن لقاء بين بايدن والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي.

ووفقا لمحطة "إن بي سي"، سيزور بايدن السعودية يومي 15 و16 يوليو المقبل، وإن البيت الأبيض يعتزم الإعلان عن الزيارة هذا الأسبوع.

وسيكون اليوم الأول من الزيارة لإجراء محادثات ثنائية مع الأمير محمد بن سلمان، وفي اليوم الثاني، من المتوقع أن يجتمع بايدن مع مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم قادة دول الخليج.